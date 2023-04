– A húsvéti ünnepi menü részeként is sokan választják a vadkovászos kenyereinket, amelyek jótékony hatást fejtenek ki az emésztésre. Így például teljes kiőrlésű almás zabpelyhes, tönkölyös és rozslisztes vagy fehér vadkovászos kenyerek, cipók közül válogathatnak a vásárlóink. Igyekszünk figyelembe venni a különleges igényeket is, így van például vegán szendvicsünk, amely nem tartalmaz állati eredetű összetevőket. Rendelünk szigorú szabályok szerint készült gluténmentes péksüteményeket is ezekhez a szendvicsekhez – számolt be róla Haron Ildikó. Megjegyezte, hogy ezen termékek alapanyagai többe kerülnek a nem mentes társaikhoz képest.

Vannak dia-wellness diétás termékeik is, melyek diabetikusak, és cukor helyett édesítőszerrel készülnek. Ilyen egyebek között a fahéjas tekercs és a barackos levél, valamint a diétás kakaós tekercs is, ismertette az általános igazgató.

Szűcs Gergely, a Rádi Pékség termékfejlesztési vezetője megjegyezte, a dia-wellness készítmények fehérjében és rostokban gazdagok, valamint szénhidrát csökkentettek, így támogatják az átlagos táplálkozási szokások szerint étkező emberek egészségét.