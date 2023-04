Egy verpeléti olvasónk, Katalin levélben részletezve szerkesztőségünknek, hogy milyen állapotok uralkodnak Verpelét főterén, s egyúttal a segítségünket kérte a helyzet megoldásában a 40 éves nő a kóbor állatok miatt.

– Nap mint nap a belváros buszmegállóban várakozom délelőttönként az Egerbe tartó járatra, s a főtéri üzletekben is gyakran vásárolok. Szomorúan látom, hogy rengeteg a kóbor kutya arra felé, és véleményem szerint sok kijárós is van köztük, mert nem mindegyikük sovány, sőt, néhánynak nyakörve is van – kezdte beszámolóját olvasónk.

Mint írta, a kutyák sokszor az úton, az autók és kamionok között szaladoznak, a buszra várók között sétálgatnak, s van, hogy betévednek a boltba is.

– Biztosan éhesek, s azt remélik, kaphatnak pár falatot a pékség közelében, látom is néha, hogy kapnak egy-egy zsemlét. Étel helyett azonban gyakran csak szitkozódó szavakat kapnak, s nem ritka az sem, hogy beléjük rúgnak – számolt be róla portálunknak Katalin, aki egyszerűen nem érti, miért nem képesek a gazdák a portáikon tartani az állatokat, és miért kell a kóbor jószágokba belerúgni.