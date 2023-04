Voltak sarkos vélemények, amelyek szerint borzalmas a látvány, és el kellene bontani a korlátot, más a műemlékvédőket hiányolta. Volt, aki azt tette szóvá, hogy a környék tervezésekor a kerekesszékesekre nem gondoltak, (ezzel kapcsolatban megjegyezték, az oldalsó bejáratnál van rámpa, be lehet jutni a bazilikába), de más is megjegyezte, hogy akik rosszul tudnak mozogni, azok nehezen jutnak be a templomba. Mások egy szóval fejezték ki nemtetszésüket, a jaj, ronda, borzalmas, szörnyű, csúnya, gagyi jelzőkkel illették a fém fogódzkodókat. Ritkán, de voltak olyanok is, akik szerint nem rossz az építmény.