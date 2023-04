– Öt év után most megpróbáljuk újraéleszteni a hagyományt, s egyelőre úgy tűnik, sikeres a próbálkozás. Örülünk, mert öt vármegyéből vannak jelentkezőink, nagyon várjuk a kétnapos eseményt, s bízunk benne, hogy ez is legalább annyira sikeres lesz, mint a korábbi években. A jövőben pedig szeretnénk ismét két évente megrendezni majd – mondta el portálunknak a szervező.

Minden évben magas színvonalú volt az Országos Eszterházy Kamaraéneklési Verseny, az indulók nagyon felkészültek szoktak lenni, s a jelentkezési lapokat elnézve most is erre számítanak. A mostani résztvevők már korábban is megmutatták tehetségüket valamelyik megmérettetésen, így várhatóan idén is nagy élményben lesz része a hallgatóságnak.