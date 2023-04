Megkerestük a polgármesteri hivatalt, miként látják annak lehetőségét, hogy minden IC-szerelvényhez legyen helyijáratú autóbusz-csatlakozás, mivel a városi tömegközlekedés nem a közlekedési céghez, hanem az önkormányzathoz tartozik. Jagodics Milán, a városháza kabinetfőnöke az alábbiakat válaszolta:

– A helyi közösségi közlekedés menetrendjét folyamatosan vizsgáljuk a beérkezett észrevételek alapján. Az április elsejével életbe lépett módosítás is a lakossági igényeknek megfelelően jött létre. Számos szempontot kell figyelembe vennünk és összehangolnunk a szolgáltatóval: távolsági buszok menetrendje, iskolakezdés, munkakezdési időpontok és persze a vonatindulások. Igyekszünk minél széleskörűbb és pontosabb megoldásokat találni a rendelkezésekre álló lehetőségeken belül. Továbbra is mérjük az utasszámokat az egyes járatokon és igyekszünk az erőforrásainkat a leghatékonyabban kihasználni a közösségi közlekedésben is.