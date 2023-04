– A hétfői, MÁV appon belüli értékesítés indulása óta kedd éjfélig több mint 1800 új bérletet értékesítettünk. Ebből 750 a vármegyebérlet, és a legtöbbet Pest vármegyére váltották. Heves vármegyébe érvényes bérletekből 15 kelt el a fenti időpontig – tájékoztatta portálunkat a MÁV Kommunikációs Igazgatósága, s hozzátették, a több mint 950 eladott kedvezményes országbérletből arra lehet következtetni, hogy – várakozásaiknak megfelelően – a diákok ugrottak rá leginkább a számukra kiemelkedően kedvező ajánlatra.

A MÁV Kommunikációs Igazgatósága megjegyezte, a vásárlási csúcsot az érvényesség május elsejei kezdetekor és az áprilisi bérletek lejáratakor, május első hetében várják.

Egri olvasónk, Kiss Ágnes portálunk kérdésére elmondta, ő is érdeklődik az új bérlet iránt.

– Gyakran busszal közlekedem Heves vármegyében én is és a két fiam is. Munka miatt és baráti látogatások alkalmával is előnyben részesítjük a tömegközlekedést a taxi helyett, ami nagyon drága, jogosítványom pedig nincs, így nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy kevesebbe kerülnek majd a bérleteink – jegyezte meg olvasónk.

