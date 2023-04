Az előadandó műsorszámok is változatosak, lesznek hangszeres produkciók, táncosok, versmondók és énekesek is. A fellépők már lelkesen készülnek az eseményre.

Fűrész János azt is elmondta, hogy bár Eger kis város, de kiváló szakemberek lakják, akik nyitottak a kultúra minden területére.

- Ijesztő világunkban fontos, hogy adjunk magunkból valamit. Szóljon ez a nap a kultúra reményt adó erejéről! Azt szeretnénk, hogy a Mindenható általunk tegye szebbé a világot, jobbá a földet, s boldogabbá az embereket. Örülnénk, ha maradandó barátságok, ismeretségek kötődnének a fellépők és a közönség között. Hiszem azt, hogy nekünk, magyaroknak kultúránkkal kell megmutatni a világnak, hogy vagyunk és élni akarunk! - fogalmazott az egyesületi elnök.

A jól ismert fellépők mellett új arcokat is felfedezhetünk majd a közelgő rendezvényen. Színpadra lép Bali Ádám, Ferencz Veronika, Oszlánczi Krisztina, B.Száki Tímea, Tar Mária, Tari János, Dr. Turchányi Béla, K. Vincze Rózsa.

A műsor háziasszonya ezúttal Nagy Erzsó énekművész lesz, aki egy meglepetéssel is készül.