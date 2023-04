– Az utóbbi öt-tíz évben jelentős tisztulás figyelhető meg. Míg Egerben korábban egymást érték a kereskedések, mára a gyengébbek kikoptak. A kocsik sűrű cserélgetésének egyébként az vetett véget, hogy megszűntek az úgynevezett nullás önrésszel nyújtott járműhitelek. Amíg elég volt egy kereseti igazolással bemenni az üzletbe a vevőnek és már vihette is a kiválasztott kocsit, vásárolta is boldog, boldogtalan a járgányokat – fogalmazott.Szerinte továbbra is vannak rosszban sántikáló kereskedők azért. Főként azokra érdemes figyelni, akik kizárólag külföldről beszerzett használt kocsikkal üzletelnek. Az elmúlt év késő nyarán Tamás járt például itthon, kíváncsiságból végigjárta a vármegyeszékhelyi autókereskedéseket. Az egyikben például kizárólag határon túlról behozott kocsikat lehet kapni. S milyen érdekes: szinte valamennyi, legalább ötven autó kilométerórája 90 ezer és 105 ezer között mutatja az addig megtett távolságot.

– Kinézetre valamennyi jó állapotúnak tűnik, olyannak, amelyik valóban 90 ezer kilométernyit ment. Érdemes azonban alapos vizsgálatnak alávetni ezeket a járműveket, mert az ördög a részletekben, például vezérműszíj, hengerfej és más fontos darabok állapotában lakozik – mondta Tamás.

Szerinte egyébként számlákat és mindenféle szerviz papírokat is szoktak mutogatni az eladók. Azonban például egy vezérműszíj számla önmagában egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy be is szerelték azt abba a kocsiba, amelyiket éppen megvenni szándékozunk. Gyakran elhangzó jótanács az is, hogy laikusok autóvásárláshoz vigyenek magukkal hozzáértő embert, ha lehet szerelőt.