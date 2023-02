– Ami most a legjobban rányomja a bélyegét a piacra, az a forint árfolyamának folyamatos ingadozása – részletezte Ragó László. – Mi Németországból hozunk be jó minőségű használt autókat. A vásárlásnál azonban nem tudunk kalkulálni. Tavaly ilyenkor 360 forintos euróárfolyammal számolhattam, de november-decemberben már volt olyan időszak, hogy 428 forintos euróért is vettünk autót. Ez megnövelte az árát. A másik költségnövelő tényező az üzemanyagárak megemelkedése. Németországból az autók beszállítása korábban 150 ezer forint volt, ez fölemelkedett 200-220 ezerre. Fontos tényező az is, hogy nagyon kevés autó van kinn a piacon. A tulajdonosok Németországban is maguk próbálják privát weboldalakon eladni az autójukat.

- Nem történt akkora árcsökkenés sem az öregebbé vált autóknál, mint ami normál körülmények között történhetne. Egy ugyanolyan évjáratú kocsi, amilyet néztünk tavaly novemberben, csak pár száz euróval olcsóbb idén. Normális körülmények között minimum 15 százalékos árcsökkenésnek kellett volna történnie. Ha tudjuk, hogy egy korábban 7000 euróért kínált autót tavaly már 8500-ért adtak, könnyen kiszámolható, hogy a 15 százalék jóval több pár száz eurónál. Annyira kevés autó van a kereskedőknél, hogy azt szép lassan elviszik a vevők árcsökkentés nélkül is – részletezte Ragó László.

A kereskedő a helyzet generálta jellemző érdekességként elmondta, egy használt autó ára itthon sem megy lejjebb a tavalyihoz képest, de ez az új autóra is jellemző lehet. Egy tavaly vásárolt kocsit a tulajdonosa idén ugyanannyiért, de akár még drágábban is el tud adni. Ragó László azt is megemlítette, hogy a tavalyi drasztikus rezsiköltség-növekedés októbertől a használtautók kereskedését is mélyrepülésre kényszerítette.

– Megnézték az autókat az érdeklődők, ki is választottak magunknak egy nekik tetszőt, közben azt is elmondták, a régi kocsival már túl sok a probléma. Aztán otthon úgy döntöttek, amíg nem tudják, mennyi lesz a gáz- és villanyszámla, addig nem vesznek autót, mert nem akarnak tartozni. Azóta mindenki megkapta az első számláit, érthetően jobban tudnak már kalkulálni az emberek a pénzükkel. Az árfolyamingadozásra rendkívül érzékeny piacra jó hatással van a forint stabilizálódása is, bár nem tudhatjuk, pár nap múlva nem kerül-e újra 400 forintba a most 380-as euró. Mindenesetre, január közepe-vége óta érezhetően kezd újra megnyílni a piac, s talán visszatalálhat a tavaly szeptember előtti állapotába – összegezte Ragó László.