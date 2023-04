Balogh László közölte, a nyaralópiacon látható változásokról összességében elmondható, hogy aki klasszikus nyaralót szeretne vásárolni és megvan hozzá a megfelelő anyagi mozgástere is, annak most érdemes szétnéznie a kínálatban, mert napról-napra egyre jobb lehetőségekbe lehet belefutni. Az ingatlan.com szakértője szerint a nyaralószegmens változását amúgy is érdemes nyomon követni, mert a lakóingatlanpiacot érintő jelentősebb változások gyakran hamarabb megjelennek a nyaralópiacon. Hozzáfűzte, 2022 áprilisában már megindult a nyaralóknál a keresletcsökkenés, ez pedig markánsan megjelent az idei átlagárakban.