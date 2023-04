Egy minapi kutatás szerint a sült burgonya fogyasztása nemcsak a fizikai, hanem a lelki egészségre is káros; az étel ugyanis nagymértékben növeli a mentális betegségek kockázatát – állítják a tudósok. Úgy vélik, hogy a betegség kialakulásának fő oka a sütés során keletkező vegyi anyag, az akrilamid lehet. Ezt igazolta az is, hogy egy kísérlet során zebrahalaknak adtak akrilamidot, és a vízi állatok ezt követően a depresszió és a szorongás tüneteit mutatták. Nem szeretném a tudományos megállapítást kétségbe vonni, mert úgy vélem, ha én hal volnék, magam is depresszióssá válnék, sőt, talán még szoronganék is, ha sült krumplit etetnének velem.