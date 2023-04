Miután mindenki kitűzte a BNPI-től kapott, az önkéntesek összetartozását is szimbolizáló jelvényt, az időjárási előrejelzés ellenére gyönyörű, napsütéses időben látott neki a csapat a kemény munkának - közölte az igazgatóság.

- Nagyobbrészt őshonos, molyhos tölgy csemetéket telepítettek kézi erővel, de elegyfaként mezei szilt és vadgyümölcs fajokat (vadkörtét, vadalmát és sajmeggyet) is ültettek. Nemcsak a felnőttek dolgoztak, hanem a velük érkező gyermekek is nagy odaadással segítették szüleiket a munkában. A fantasztikus hangulatban zajlott kezdeményezés során gyorsabban fogytak el az ültetésre váró csemeték, mint a rendelkezésre álló pogácsa- és szendvicshalmok. Az önkéntesek hihetetlen elszántsága és önzetlen munkája újra bizonyította, hogy mindenki tud, képes tenni valamit a természetért, miközben a szabadidőt is tartalmasan tölti el! -írták.