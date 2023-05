- 1993-ban, amikor a mobiltelefon még szinte csodának számított, úgy döntöttem, hogy a foglalkozásom miatt beruházok két ilyen készülékre. Ezeknek, ha emlékeznek rá az olvasók, még olyan jó két és fél kilós akksijai voltak – mondaná nevetve Sáringer Károly. De mégsem nevet, mert nemrég levelet kapott a végrehajtótól, miszerint több mint félmillió forintot követelnek rajta, ezért végrehajtás alá vonják a 20 éves Fiat Puntóját és a sárkeresztúri nadrágparcelláját. Mindezt a feol.hu ismertette.

- Annak idején riporterként, tévés újságíróként dolgoztam, kellett az, hogy bárhol, bármikor elérhető legyek. Emlékszem, alig két hónapot használtuk a telefonokat, amikor a telefont lízingelő WVM Lízing nevű cég csődbe ment. Én akkor azon nyomban visszavittem a két, nagy értéknek számító telefont az azt lízingelő cégnek, mivel nem lehetett tudni, lesz-e egyáltalán, aki a mobilos elérést, a hálózatot szolgáltatja. Ott a helyszínen írtunk egy papírt, miszerint semmiféle tartozásom nincs a telefonokat lízingelő cég felé – emlékszik vissza Sáringer a feol.hu kérdésére. Úgy felkavarta a harminc évvel később érkező végrehajtás, hogy napok óta nem alszik.

Mint mondja, világosan emlékszik, hogy úgy jött ki a cégtől, hogy nincs tartozása, ehhez képet most több mint félmillió forintot követel rajta az egri székhelyű Agria Portfólió Zrt. Amint hozzáteszi, nincs az az ember, aki 30 éven át megőrizne egy papírt arról, hogy visszaadott két telefont és semmilyen összeggel nem „lóg” senkinek. Sokat költözött azóta, mint oly sokan 30 év alatt, így teljesen érthető módon ő sem találja sehol már a tartozásmentességet igazoló papírt.

A követeléskezelő Agria Portfólió Zrt. levelében, amelyet a székesfehérvári Egyed Zsolt bírósági végrehajtónak címeztek, az olvasható, hogy „álláspontunk szerint követelésünk az adóssal szemben nem évült el, ezért azt mind jogalapjában, mind összegszerűségében továbbra is fenntartjuk.” Azt is közli a cég, hogy társaságuknak nem áll módjában hozzájárulni a végrehajtási eljárás megszüntetéséhez - írja a feol.hu.

- Egyszerűen nem tudom, mit csináljak. Állítólag most annyit tehetnék, hogy a végrehajtás megszüntetése érdekében pert indíthatnék a végrehajtást kérő ellen. No de ehhez már ügyvédet kellene fogadnom, aminek komoly költsége van, nem beszélve az idegeskedésről, amíg a per tart. 64 évesen ilyen tortúrát akasztottak a nyakamba! Vajon mi tartott eddig? Hogy lehet, hogy gyakorlatilag 3 évtizeden át nem is kerestek ilyen ügyben? – sorolja a kérdéseit a feol.hu olvasója, aki most attól tart, hogy tényleg elveszik tőle az autóját, ami létszükséglet számára, naponta használja.

A feol.hu megkereste az ügyben a végrehajtást kérő céget, azt tudakolva, hogy az elmúlt közel három évtizedben miért nem kereste senki az esetleges tartozása miatt panaszosunkat. Ha választ érkezik kapnak tőlük, közöljük - írta a lap.

Egyed Zsolt végrehajtótól ugyancsak ezt tudakolták, illetve azt, hogy kötelessége-e a végrehajtóknak 30 év után foglalkozniuk egy ilyen üggyel? Eszerint nincsen elévülés?