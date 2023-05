A létrejövő pumpapálya egy folytatólagos körpálya lesz, melyet hullámok és kanyarok alkotnak, egy része a park korábbi funkcióját megidézve KRESZ-pályaként is funkcionál majd. A pályát óvodások és iskolások használhatják. Kialakításának köszönhetően a gyakorlottabbaknak is kihívást jelent, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is használható lesz. A pálya kialakítása mintegy 32 millió forintba kerül, amelynek a felét az önkormányzatnak biztosítja, a fennmaradó összeget pedig a pályázat fedezi, áll az önkormányzat közleményében.