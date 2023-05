A csoportot Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke vezette körbe. Előtte beszélt a létesítmény születéséről, majd a mai szerepéről is. Mint mondta, kisebb és közepes árhullámoknál az érkező uszadékot és hulladékot fel tudják fogni, s azt szét is válogatják. Szólt a 2000-es ciandiszennyezésről is, melynek enyhítésében óriási szerepe volt a vízlépcsőnek.

– Mára már kiterjedt igényeket elégít ki a tó. Páratlan és gazdag az élővilága, emellett kiépült körülötte a kerékpárút, s a turizmus is nagymértékben megerősödött – részletezte.