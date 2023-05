A felújított óvodai játszóudvart adták át ünnepélyesen Kálban péntek délelőtt. Morvai János polgármester arról beszélt portálunknak, hogy Tompa Vilmos korábbi polgármester idején épült a játszóudvar, de az elmúlt jó 15 év alatt a felújítások ellenére elhasználódtak a játékelemek.

– Tavaly a Magyar Falu Programban lehetőség nyílt egy teljes körű felújítás finanszírozására, közel 6 millió forintot nyertünk. Az elmúlt év végén a kivitelezői szerződést is aláírtuk. Áprilisban szétszerelték az összes eszközt, elvitték, majd két hét múlva felújított állapotban visszakerültek azok az eredeti helyükre. Az eséstompító gumiszőnyeget viszont újra cserélték. Alá is betonoztak és leragasztották, tehát a sarkai nem fognak fölhajlani. Ha nem is egy hatalmas összeg a már említett 6 millió forint, én azt szoktam mondani, hogy minden egyes érkező forint könnyebbé teheti a településünk lakóinak életét, illetve arra sarkallhatja őket, hogy a nagyközségünkben maradjanak, ne vándoroljanak el innen. Ezért örülök ennek a felújításnak is – részletezte Morvai János.