Bárdosné Kovács Erzsébet, a gimnázium magyar munkaközösségének vezetője korrektnek nevezte a tételeket.

–A szövegértési feladatok eddig jobban kötődtek az irodalomhoz, művészetekhez, néprajzhoz, de a mintafeladatokban már szerepeltek gyakorlatias problémával foglalkozó feladatok, például a szaunahasználatról. A szövegalkotás témái aktuálisak, gyakorlatiasak, azt gondolom, szépen meg tudták oldani a vizsgázók. Az ilyen típusú feladatokat rendszeresen gyakorolták is az órákon. A műelemzés során Petőfire, a születésének bicentenáriumi évében biztosan számított mindenki. A költő Csokonai című versét ismerik a tanulók, a humoros megközelítés sem áll távol a diákoktól. A Tóth Árpád vers inkább a tisztelet kifejeződése, de egy költő kapcsolódása az elődjéhez jelen van az oktatásban. Lázár Ervin emelt szinten szokott szerepelni, mégpedig a Csillagmajor című novelláskötete, de a novellák jól értelmezhetők. A műfaj elemzésének gyakorlásaképpen sorra kerültek ezek is. A diákok az érettségin szívesebben választják a novellaelemzést, annak a szempontrendszere nagyon a fejükben van. A prózai szöveget önállóan könnyebben értelmezik, mint lírait. Ám, mivel Petőfi versre lehetett számítani, és Tóth Árpád is elfogadott a tanulók körében, ezért diákbarát tételekről beszélhetünk itt is. Nyilván a részletes megoldási útmutató rávilágíthat olyan kérdésekre, amelyek mégis nehezebbnek bizonyultak. Az útmutató befolyásolja, hogy milyen válaszokat lehet elfogadni, egy-egy kérdés megítélésénél hogyan lehet részpontokat adni– foglalta össze Bárdosné Kovács Erzsébet.