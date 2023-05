– Először nagyon eltérő volt a lelkesedés. Volt, aki egy kicsit úgy élte meg, hogy őt idehozták, majd lesz valami. Volt, aki örült, minden bizonnyal vallásosabb családban él. A szervezők zenével, énekekkel, fényekkel is igyekeztek megfogni a fiatalokat, mégis akadt, aki a telefonját babrálta. Viszont amikor a Szentatya megérkezett, már mindenki felugrott, éljenzett, a kordonokhoz rohant, s a pápa felé nyújtotta a kezét, hogy a Szentatya megérintse. Ferenc pápa a betegsége ellenére végig mosolyogva fogadta a lelkesedést. Világossá vált, mekkora ajándék a jelenléte a fiataloknak. Bármely országba látogat, mindig nagy hangsúlyt helyez a fiatalokkal való találkozásra. Budapesten nem azt mondta az ifjúságról, hogy ők a jövő, hanem azt, hogy a fiatalok a jelen. Nekem ez új gondolat volt, de sokan másoknak is. Ezt is magunkkal vihetjük a hétköznapokba. A Szentatya beszéde is a fiatalokhoz szólt. Az egymáshoz, a médiához való viszonyukról életszagúan, tőle szokatlanul hosszan beszélt. Látszott, mennyi mindent el akar mondani az ifjúságnak. Többször eltért az előre megírt beszédtől, és belelkesedve a tömeghez beszélt. Együtt mondatta ki a sokasággal: Isten megbocsát. A lelkes tömeg hangjától pedig zúgott a sportaréna. E nap gyümölcse, úgy gondolom, később érik be. Amikor mindenki belegondol, kivel is találkozott ott, ki szólt hozzá személyesen, intézett hozzá üzenetet az életére vonatkozóan. Soha nem tudhatjuk, hogy kit mi érint meg, mi változtatja meg egy fiatal életét – fogalmazott Szedmák Zoltán.