– Hetedik alkalommal és hetedik helyszínen avatunk születésparkot a településen – mondta Böjt László, Ostoros polgármestere pénteken, a település központjában az új születéspark átadó ünnepségén. A településen idén huszonnyolc, 2022-ben született gyermeknek ültettek fát.

Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte az ünnepelt családokat.

– A magyar nők több mint 83 százaléka úgy gondolja, a legszebb hivatás az anyaság. Én azt tudom, hogy milyen jó apának, nagyapának lenni. A férfiakat is hihetetlen örömmel tölti el a család, a gyermekek szeretete. A szülőség örömének megéléséhez fontos a támogató közösség is. Az egész falu ünnepli ma Ostoroson a tavaly született gyerekeket. Talán felnőtt korukban, ha már nem itt élnek, akkor is eljönnek majd a parkba családjukkal - emelte ki a képviselő.

Többek között az Ostorosi Árpád Fejedelem Tagiskola jelenlegi és volt diákjai adtak műsort. Balogh Erzsébet, a születéspark projekt ötletadója elmondta, hetedik alkalommal ünneplik az ostorosi gyerekeket. Szép régi szokás volt facsemetét ültetni, mikor gyermek született a családban.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Az emberi sorsok és a fák élete kapcsolatban van. Úgy kötődik a gyermek a szülőföldhöz mint a fa gyökere - mondta. Hozzátette, fontos szempont a környezetvédelem is, így az elmúlt években több mint 230 fásszárút ültettek a településen. Sok örömöt kívánt. Végül a szülők gyermekük nevével ellátott szív alakú bilétákat helyeztek egy közös születésfára az ostorosi asszonykórus segítségével. Emléktáblát is elhelyeztek a gyermekek nevével, a szülők emléklapot kaptak.