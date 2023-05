Kevesen gondolnak azokra, akik az esős időjárás után rendbeszedik a salakos teniszpályát, pedig nagyban nekik is köszönhető, hogy a sportág szerelmesei ilyenkor is hódolhatnak szenvedélyüknek. Oroján Sándor önkormányzati képviselő egy videót tett közzé saját Facebook-oldalán arról, hogyan is zajlanak a munkálatok.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)