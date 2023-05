Jámbor Dénes, Átány polgármestere elmondta, nagy örömmel fogadták a hírt. Hozzátette, többedik éve pályáznak erre a lehetőségre, s az Egererdő Zrt-vel kialakított jó kapcsolatnak hála, telente zökkenőmentes a kiosztás, náluk tavaly már karácsony előtt megkapta mindenki a tüzelőt. Kiemelte, törekednek arra is, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzáadjon még az elnyert támogatáshoz.

Turó Tamás, Kömlő polgármestere hasonlóképpen nyilatkozott. Mint mondta, több tényező, de nagyrészt az áremelkedés miatt a 11 millió forintból idén kétszáz köbméter fával kevesebbet tudnak vásárolni, és kiosztani.

– Ám mindent meg fogunk tenni, hogy minden rászoruló jusson támogatáshoz. Nálunk nem csak fára nyújtanak be igényt, hanem fűtési támogatásra is. Az idei 399 köbméter elnyert fához próbálunk majd hozzátenni, nem lesz könnyű feladat, de megpróbáljuk idén is megoldani mindezt – hangsúlyozta a polgármester.