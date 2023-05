Minden elriaszt a varázspor

A fahamu anyagi összetételében különféle oxidok és sók játszanak szerepet. Erősen lúgos kémhatású anyag, pH értéke 10-13 közé esik, ezen tulajdonságának köszönhetően tisztító hatása igen jelentős. Remek bio tápszer, mely foszfort, káliumot, nyomelemeket, magnéziumot, bórt, illetve vasat is tartalmaz, ennek köszönhetően serkenti a növények természetes fejlődését. Mivel nincsen benne klór, a hamu a legkiválóbb káliumos trágya. Sikeresen használhatjuk a kerti élősködők elűzésére is. A burgonyabogarat, a kerti csigát, a káposztalegyet, a káposztalepke első nemzedékét, a levél- és pajzstetveket, hangyákat is elriasztja. A kerti élősködőkhöz hasonlóan a pince, sufni sarkaiba rakva hatékony a patkányok, egerek, illetve csótányok elleni küzdelemben is. A palántázott növények közül a paradicsom kedveli leginkább. De jó hatása van a szőlőre, a babra, a spenótra, a fokhagymára is. A rózsa ültetése előtt is jót tesz kevéske az ültető gödörben. Fontos, hogy fahamut száraz állapotban tároljunk csak, ugyanis veszít hatóanyag-tartalmából, ha nedvesség éri. A hamu használata során fontos megjegyezni, hogy szénből származó formáját soha ne használjuk, ugyanis az mérgező toxinokat tartalmaz.