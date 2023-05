Élelmiszervirtuóz 1 órája

Olvasónk tippjei a spóroláshoz: igazi művészet ötszáz forintért venni fél kiló marhahúst

A több, mint egy éve – különösen az élelmiszer-termékek körében – megugrott infláció nehéz helyzetet teremtett a kevésbé tehetős családok számára. Több olvasónk szerint is vannak azonban olyan praktikák, amelyek segítségével spórolni lehet, s akár különleges finomságokat is be tudnak szerezni. A titkokról olvasóinkat faggattuk.

Az Egerben élő, az ötvenes éveiben járó Máriának öt fős családjuk – velük él a fiuk, a menyük és hat éves unokájuk – étkeztetéséről kell gondoskodni. Egy-egy vasárnapi ebéd nem olcsó mulatság. Szavai szerint időigényes ugyan a spórolós bevásárlás, de megéri. Szavai szerint nem a kisboltokat kell persze járni, s tudni kell azokat az időpontokat is, amikor egy-egy kiskereskedelmi üzletlánc helyi boltjában leárazás várható. – A város mindkét végében kialakult már egy-egy élelmiszerüzleti "központ", ahol kis odafigyeléssel az eredeti ár egyharmadával, de akár felével kevesebbért is be lehet szerezni a főznivalót, vagy a készételt – mondja a háziasszony. Mária felsorolása szerint a lazactól, a pisztrángon keresztül a legfinomabb olasz sajtig sikerült már különlegességeket is vásárolnia 50, vagy 70 százalékos leárazással is. Legutóbb öt csomag, egyenként nettó 250 grammos Burattát vett, darabját 295 forintért. Előtte szintén öt doboz korhelysalátát talált az eredeti ár egyharmadáért. Ez utóbbi finomságért összesen egy ezrest kellet fizetnie.

– Természetesen nem az ilyen, aznap lejáró értékesítési dátumú, s így 50, vagy 70 százalék árkedvezménnyel megvehető különlegességekért járom a boltokat, de ha az utamba akadnak nem hagyom ott azokat. A vármegyeszékhelyen működő öt áruházlánci boltban beszerezhetők akciós, vagy leárazott húsok, zöldségek, gyümölcsök, de tejtermékek is – mondja lelkesen a háziasszony. Elmondása alapján legutóbb olyan csomagolt húsos sertéscsontot vett fél áron hatszáz forintból, amiben nem a csont uralta a zacskó tartalmát. A szintén akciós zöldségek felhasználásával készült leves bőségesen elegendő volt a családnak, s kijött 1300 forintból az öt adag. – Ne tudja meg, hogy mennyi időt és türelmet igényel a bevásárlás! Az egyik boltban reggel fél hétkor kell ott lenni, akkor nyitnak, s gondolkodás nélkül irány a húsos pultnak az a része, ahol az aznap lejáró termékek vannak. Legutóbb filézett nyúlcombot is lehetett ott kapni fél áron. Ne mondja senki, hogy az még így is drága, mert nem. Olcsóbban megvehető, mint a csirkecomb rendes áron – sorolja az asszony egy szuszra, majd hozzáteszi: a szomszédos, alig 300 méterre lévő bolt hétkor nyit, érdemes átérni.

Ebben az üzletben Mária elsőként a kancsós, ESL tejet nézi. Jobb, mint az árstopos UHT. Az ára pedig alig több az utóbbinál. A húsos pultban is akadnak piros cetlis csomagok. Ezeken a leértékelés százalékát nézi először. A 20 százalék felett elsiklik, a 30 százalékos árcsökkentésnél már megfontolja, hogy érdemes-e megvenni, azt a terméket pedig, amin 50 százalék kedvezmény van feltüntetve, gondolkodás nélkül kiveszi a hűtőpultból. Egy másik üzletlánc boltjának délután 4 órakor kezdődő leárazásairól másik olvasónk úgy vélekedik: ezt már olyan sokan ismerik, hogy nem érdemes vele próbálkozni. Ő legalábbis nem teszi, mert nem szereti a tülekedést. Kerüli azokat a leárazásokat is, amelyek a "helyből drágább" boltban vannak, mert itt a kedvezményesnek mondott ár is magasabb lehet, mint a többi üzlet alapárai. Olvasónk azt mondja, hogy végtelen ideig tudná sorolni vásárlási történeteit. Például a tévedésből más termék kódjával mindössze 400 forint körüli összegre leárazott félkilós borjúhús esetét. Nem volt mohó, három csomagot tett be a kosarába. A pénztáros észlelte ugyan a leárazást végző boltos tévedését, de nem tehetett mást. A törvény szerint az árcédulán szereplő összeget volt kénytelen beblokkolni. – Általában kiszámíthatók a dolgok a boltokban, de azért vannak meglepetések is. Legutóbb leárazott kávét kínáltak, alig 550 forintba került a 250 grammos termék csomagja. Hoztam is ötöt, ennyit engedhettem meg magunknak - mesélte olvasónk. (Főoldali képünk illusztráció, forrás Vémi Zoltán/Világgazdaság.)

