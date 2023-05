Pétervásárán a közelmúltban ingyenes palántákat osztott a Katolikus Karitász helyi szervezete. Az általuk meghirdetett Zöldellő kertek programhoz nagyon sokan csatlakoztak a térségből. Ők már korábban ingyenes vetőmagcsomagokhoz jutottak. Csupán annyi volt a feltétel, hogy készítsék elő kertjeiket a művelésre, és egész évben gondoskodjanak a veteményesről.

A napokban a szervezet jóvoltából húszezer palántát adományoznak a családoknak. Árvai Ferenc, a Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója azt is közzétette Facebook oldalán, hogy idén 1791 család ültette be a kertjét a Karitász vetőmagjaival. A jó idő közeledtével paprika- és paradicsompalántákat is kapnak a rászoruló családok.

A vetőmagok és a palánták értéke nyolcmillió forint, ezek tisztességesen elültetve és gondozva ennek többszörösét jelentik majd a családoknak.