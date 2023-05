Ahogy arról porálunkon is beszámolunk, a történelem írásbeli érettségi vizsgát teljesítették szerdán vármegyénkben is a végzős középiskolások. Középszinten 180 perc perc állt a rendelkezésükre, hogy megoldják a 12 kérdésből álló tesztsort, illetve két esszépárból saját választásuk alapján kidolgozzák az egyik kettőst. A 12 feladatból álló első részben téma volt többek között a kereszténység, a Szovjetunó, az Európai Unió, valamint Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és az első ipari forradalom is.