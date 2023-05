– A második részben tehát egy rövid és egy hosszú esszét kellett kidolgozni. Mind a két variációnál érthető, ha amellett állt ki a vizsgázó. A magyarországi rendszerváltozás még viszonylag friss tananyag volt a diákoknak. Ehhez tartozott Julius Caesar egyeduralma. Ha időrendben elölről kezdte valaki a felkészülést, akkor a római birodalomig biztosan el kellett jutnia. A másik tételpár esetében elmondható, hogy a reformkor tanulásakor elég sokat foglalkoztunk Széchenyi Istvánnal is. A tétel párját nézve, arról sok szó esett, és nem is olyan régen, például az auschwitzi koncentrációs táborról. Ennél fogva mindkét változatnak megvolt a létjogosultsága a választásnál. Lehet, nagyjából egyenlő arányban is döntöttek a diákok az egyik, vagy a másik mellett. A esszéfeladatok nagyjából olyan erősségűek voltak, mint tavaly, a hozzájuk tartozó források pedig mind a négy esetben jónak minősíthetőek. Bízom benne, hogy a diákok sikeresen megoldották a feladatokat – foglalta össze Hajagos József.