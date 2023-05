Több mint 274 millió forintot nyert az önkormányzat egy pályázaton. Nagy Sándor polgármestertől megtudtuk, a településen mindig is nagy hagyománya volt a vásároknak, piacoknak. E fontos tevékenység fejlesztése volt a pályázat célja, ami most zöld utat kapott. A tervek szerint a mostani piactéren egy fedett vásárcsarnokot alakítanak ki, korszerűsítik a közvilágítást, bérelhető pavilonok épülnek, nyilvános wc, 2-3 üzlethelység és a szükséges kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak a téren. Mindezek mellett megoldják a csapadékvíz elvezetését, a teljes térkövezést, a szükséges parkolókkal együtt. A tervezéssel, a szükséges közbeszerzési eljárással és a kivitelezéssel együtt jövő év második felére várható az ünnepélyes átadás.