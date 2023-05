Több mint 40 ezer darab egynyári növényt ültetnek el a közterületeken, egyebek mellett begóniákat, büdöskéket és kúpvirágokat. Emellett fásítást is végeznek, most 26 egyedet helyeznek ki, például hársakat, kőriseket, gyertyánokat és gömbmeggyet. Júniusban a környezetvédelmi világnap alkalmából 35 darab gömbkőrist ültetnek a Kosztolányi útra, valamint további fásításokat végeznek szeptemberben a terv részeként. A tervek szerint Hatvan idén is indul a Virágos Magyarország megmérettetésén.