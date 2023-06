– Városgondozás Eger zavartalan működésének biztosítása érdekében Az EVAT Zrt. képviselőjeként a konszenzusos döntés helyett kénytelen voltam élni a többségi szavazat adta erővel, hogy az ideiglenes ügyvezető kérdését napirendre vegyük, így biztosítani tudjuk a folyamatos működést, illetve érvényt szerezzünk a hatályos közgyűlés döntéseknek. Ennek megfelelően döntöttünk az ideiglenes ügyvezető kinevezéséről, valamint az ügyvezetői poszt pályázati kiírásáról. A taggyűlésen döntés született arról is, hogy Juhász Géza nem kap felmentést a távozásával, vagyis nem mentesül a vezetése alatt meghozott döntések felelőssége alól. Rendkívül sajnálatos, hogy polgármester meghatalmazásából résztvevő ügyvéd, minden vélt és valós jogi kiskaput megpróbált kihasználni annak érdekében, hogy ne születhessenek meg ezek a húsbavágóan fontos döntések, illetve már a helyszínen jelezte, hogy megtámadják a most hozott határozatokat. Mind cég dolgozóit, mind a város lakosságát biztosítom a felől, minden rosszindulatú híreszteléssel szemben az EVAT Zrt továbbra is mindent megtesz a társaság zavartalan működése, és az általa végzett közszolgáltatások ellátása érdekében – részletezte Szűcs Tamás.

Arra is kitért, hogy a cég immár több mint 100 millió forint tagi kölcsönnel tartozik az Evatnak, ez ügyben pedig a visszafizetés mellett az elengedés és a tőkésítés is lehetséges megoldás. Az egyetlen konszenzusos döntés, ennek elnapolása volt az ülésen.