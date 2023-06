Szikora Róbert viszont Dollynak hisz.

- Engem sohasem érdekelt Dolly magánélete. Nem szoktunk telefonálgatni, találkozgatni, köztünk ez munkakapcsolat volt mindig is. Most sem találkoztunk már egy hónapja. Hozzám is eljutott a szörnyű történet. Azonban az ártatlanság vélelme őt is megilleti, és amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője, hogy ő valóban tudott a szóban forgó ügyről, addig én elsősorban neki hiszek. Tudomásom szerint ugyanis azt mondta, nem tudott semmiről. Ha a bíróság egyszer bebizonyítja, hogy mégsem így volt, akkor majd elítélem a cselekedetét. Ugyanúgy felállok vele a színpadra, mert szigorúan szétválasztom a magánéletet és a munkát. Azt gondolom, ha az ember máshogy tesz, beleártja magát olyan dolgokba, amihez nincs köze. Egyébként pedig egy év múlva esedékes a koncertünk, addig sok víz lefolyik a Dunán. Jelenleg még csak tervezés alatt áll az egész – mondta az Origonak.