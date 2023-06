- Jól esik, ha észreveszi más is, amit csinálunk. Emögött a fél évszázad mögött van és volt csapat. Csapatot jelent a család, a tantestület, az iskolai közösség, amit mindig nagyra értékeltem és ami a Neumannt sikerre vitte. Az, hogy én kaptam a díjat az ennek elismerése is – mondta az elismert pedagógus, vezető. Kifejtette, mindig tanár szeretett volna lenni.

- Körülbelül hetedikes lehettem, amikor elhatároztam, hogy tanár leszek. Azt nem tudtam, hogy milyen, a matematikát szerettem, eredendően inkább matematika tanár szerettem volna lenni. Úgy lettem közgazdásztanár, hogy egészen véletlenül a Klapka utcai közgazdasági középiskolába írattak be, ahol megszerettem a közgazdasági tantárgyakat, az igen közel áll a matematikához. De arról, hogy tanár legyek, soha nem mondtam le – mesélte dr. Sipos Mihály.

Kilenc évig volt beosztott tanár, de élvezte az egészet, voltak sikerei. Majd ugyanott, az egykori alma materben igazgató-helyettes volt hat évig.

- Ezután lehetőséget kaptam arra, hogy egy iskolát teremtsek az akkori Csebokszári lakótelepen. Immár 36 éve vagyok az iskola igazgatója. Mind mást jelentett, de igazán tanárnak a Klapka utcában éreztem magam. Nagy kihívás, élvezet, öröm volt és jelenleg is az, ha nem csak a tanulókkal foglalkozom, hanem a tanárokkal. Igyekszem velük közösen kialakítani egy olyan szellemiséget, most már ezt nyugodtam mondhatom 36 év után neumannos szellemiségnek, amiben jól érzik magukat a gyerekek, fölismerik tehetségüket, hajlandók azt kibontakoztatni és továbbfejleszteni. Ez ugyanolyan nagy öröm, mint amikor tanítottam – fejtette ki dr. Sipos Mihály.

Hozzátette, szerencséjük volt amikor elindultunk 1987-ben az új iskolában, akkor egy új szakképző programmal kezdtek, amelynek a bevezetése nem volt egyszerű, nem volt az első időkben egyértelmű a fogadtatása. A lényege az volt, hogy a számítástechnikát, mint akkor különösen új technikát hogyan lehet a közgazdaság szakterületén hasznosítani és erre fölkészíteni a fiatalokat.

- Amikor először erről egy országos értekezleten tartottam ismertetőt, majdnem megdobáltak. Három év múlva közel ötven iskola követett minket, ez nagy siker. Ez a fajta szellemiség, innovációs készség, hajlam, tenni akarás végigkísérte a Neumann tanárait. Eleve amikor keresünk fiatalokat vagy már tapasztaltabb kollégákat, mindig igyekszem erre fölkészíteni őket, ez sikeres tevékenység – magyarázta dr. Sipos Mihály, milyen pedagógusokat keresnek a Neumannban.

A középiskola jelenéről és jövőjéről elmondta, a Neumann most már 30 éve nem állami, nem egyházi, hanem alapítványi, kvázi magániskolaként működik. Ez jelent egyfajta szabadságot, de a másik oldalon óriási felelősséget is. Jelent sok pozitívumot, de kockázatokat is.

- Abban az esetben, ha azt a munkát, trendet folytatjuk ami eddig jellemző volt, nem kell félnünk. Vannak, lesznek tanítványaink, tehetségesek, motiváltak, okosak, hajlandók velünk dolgozni. Ha ez megvan, az iskola jövője hosszú távon biztosított – hozzá dr. Sipos Mihály.