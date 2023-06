Portálunkon 2021 március végén számoltunk be arról, hogy megkezdődött a hajdanán szebb napokat is látott Ódry-ház lebontása. Akkor a munkálatok még meglehetősen a kezdeti fázisában jártak, nem sok jel utalt arra, hogy néhány héttel később már hűlt helye lesz az egriek egyik ikonikus épületének. Végül 2021. április közepére teljesen lebontották az épületet, majd értékesíteni próbálták a telket. Még drónvideó is készült hozzá.