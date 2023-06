A két mozdony – a Bumbardo és a Trumann fantázianevű gőzösök – pár éve kerültek a Népkertbe, miután a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület lelkes aktivisták felújították a monstrumokat. A gyermekek kedvelik a látványosságokat, a felnőttek körében azonban vegyes a fogadtatásuk.

A napokban fehér lepedék borította be a gőzösöket, amiről portálunk is meggyőződhetett. Egy helyi közösségi oldal, ami „Gondos gazda” elnevezéssel definiálja magát, fotókat is közzétett az aktuális állapotokról, nem éppen hízelgő szövegkörnyezetben. „Információink szerint az elmúlt években a mozdonyok érthetetlen áttelepítése a vasútállomásról, illetve különböző egyéb jellegű ráfordítások – például kivilágítások, satöbbi – már több tíz millió forintjába kerültek a városnak. Ennek természetesen pontosan utána fogunk nézni és pontosítunk, amennyiben szükséges” – írta a szerző. Megjegyezte azt is, miszerint az idősebbek még emlékezhetnek rá, amikor a repülőgépet, illetve harckocsit állítottak ki a területen. „Akkoriban országos elvárás volt, hogy ilyeneket kell telepíteni a közparkokba, most pedig a jelek szerint valakinek vagy valakiknek a hobbija úgy, hogy ez költséges, mindemellett finoman szólva sem valami szívderítő látvány, ahogy hónapok óta kinéznek. Jogosan tehetjük fel a kérdést, kinek volt ez az agyament ötlete, hogy a mozdonyokat idetelepítse? Miért áldoztunk rá ennyi közpénzt, valamint, ha már itt vannak, akkor miért nem tartják karban őket?” – fogalmazott a „Gondos gazda”. A bejegyzést Érsek Zsolt, a város korábbi polgármestere is megosztotta.

Az idézett sorokra azonnal számos reakció érkezett. Ami a lényegi kérdést illeti, valaki megírta, hogy karbantartás zajlik, a lepedék nem más, mint rozsdamaró, mivel az önkéntesek hamarosan újra lefestik a mozdonyokat.

Ismét kibontakozott a vita arról is, hogy a hatalmas közlekedési eszközöknek helyük van-e a Népkertben? „Szerintem jó helyen vannak, látványosak. Én visszahoznám a repcsit és a tankot is. A múltunk részei. Gyermekként imádtam” – írta valaki. Többen helyeseltek, de volt, aki úgy gondolja, hogy jobb helyen voltak a vasútállomáson. „Amikor még óvodás voltam Apa még a vasúton dolgozott. Oviból jövet mindig csodáltam a gőzöst olyan szép volt mindig és éjfekete. Mindig volt egy gondos kéz, ami rendben tartotta. Szomorúan látom, hogy kitették a 'prérire' mutogatni, azóta borzalmas állapotban vannak” – vélekedett egy másik kommentelő. Abban azonban a többség egyetértett, hogy az önkénteseket köszönet illeti munkájukért.

Végül pedig, a dilemma megspórolható lett volna, ha a kritikus hangok tulajdonosai megtekintik a Magyar Gőzmozdonyokat Kedvelők Klubjának a közösségi oldalát, ahol egy pár nappal ezelőtti bejegyzésben a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület arról számol be, hogy június első szombatján is dolgoztak az 520 075 Bumbardo szoborgőzösön. Elkezdték a szerkocsi jobb oldalának csiszolását, rozsdamarózását, de tovább tisztult a kazánburkolat és a járda is. A jövő szombatra, ha az időjárás is úgy akarja, látványosabb munkát terveznek, az eddig megtisztított részeket szeretnék feketére festeni. „Várunk minden segíteni szándékozót!” – írják.