A Nagyatádi Állatvédő Egyesülethez Piper, egy 2 év körüli uszkár jellegű keverék szuka került.

Piper fején és oldalán is sebek voltak Fotó: Nagyatádi Állatvédő Egyesület

– Bolhás volt, de annyira, hogy több helyen már véresre, sebesre vakarta magát. A sebeken az se segített, hogy a szőre erőteljesen fekáliával szennyezett volt. Gyulladt volt a füle és a bűzmirigye is. Ezeket kezeltük, s hamarosan átesik az ivartalanításon. Piper bízik az emberekben, kedves, bújós kislány. Azt gondolom a fiatal korából kifolyólag ő a szerencsésebbek közé tartozik, mert csak rövid időt kellett ilyen borzalmas körülmények között élnie – részletezte az egyesület.

A Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány Wendyt fogadta. Az alapítvány beszámolója szerint azonosító chip nem volt a kutyusban, habár azt az első oltással kötelező lenne beültetni. A korát így csak saccolni tudják: 5-7 éves lehet.

A mentés utána és most Fotó: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány

– Szerencsére fertőző betegsége nincs. Talán ő volt a legjobb állapotú kutyus mind közül, de a füle, a foga és a szőre brutálisan elhanyagolt volt. Ezeket kezeltük, megnyírtuk a szőrét is, ugyanis tele volt fekáliával és mocsokkal. Eleinte minden hangra és hirtelen mozdulatra összerezzent, de már kezd kinyílni a kiskutyus. Szinte egyfolytában „mosolyog” így pénteken ideiglenes befogadóhoz költözik – számolt be Joánovits Andrea, az alapítvány elnöke. A kutyának az ivartalanításkor 15 fogát is ki kellett húzni, annyira rossz állapotban voltak.

A Rex Kutyaotthon Alapítvány menhelyéhez 9 kutya érkezett. Mana hét éves ivartalanított nőstény shih-tzu.

Így élt akkor, és így él most

Forrás: Rex kutyaotthon

– Elhanyagolt szőrzettel, durván fogkövesen, jobb szemén szürkehályoggal érkezett. Szőrápolás és külső-belső parazitamentesítés után átesett a fogkő-eltávolításon és az ivartalanításon. Csak az ivartalanítás közel fél százezer forint volt. Szerencsére legalább a mentális állapota kitűnő volt, már ott a telephelyen kitűnt a többiek közül. Könnyen kezelhető, barátságos, szeretetéhes kiskutya. A kora miatt nehezebb lesz neki gazdát találni, de bízunk benne, hogy sikerül számára megtalálni a tökéletes gazdit – mesélte Manáról Márton Judit menhelyvezető.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, az ajkai Vahur Állatvédő Egyesülethez több kritikus állapotú kutya is került. Összesen 9 kutya került hozzájuk. Állapotukról folyamatosan tájékoztatják követőiket Facebook-oldalukon.