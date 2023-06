– Strandunk idén ünnepli 90. születésnapját, a neves alkalomra egy gyönyörű virág installációval díszítettük Petőfi téri bejáratunk – tette közzé az Egri Termál- és Strandfürdő hivatalos Facebook oldalán.

Arról is beszámoltak, hogy idén is megrendezik a több évtizedes múlttal rendelkező Virágos Egerért Szép Környezetért Versenyt amiben a strand is részt vesz.