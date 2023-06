– Én és az önkéntesek rendkívül hálásak vagyunk az orvosoknak ezért a példamutató, és reményeim szerint, precedensteremtő munkáért. Az egyesület is hálás, és nagyra értékeli a munkát, amit végeznek, hiszen a felesleges és az utcai szaporulatok ellen nem lehet másképp küzdeni, csak ivartalanítással. Ez az összefogás, amelyben az állatorvosok is havi rendszerességgel, szervezetten részt vesznek, vélhetően egyedülálló az országban – fogalmazott. Korábban már portálunknak elmondta, Egerben a becslések szerint több ezer kóbor macska élhet az utcákon.

– Láthatatlanok, talán csak akkor kerülnek szem elé, ha elpusztulnak. Ők egykori gazdás állatok kölykei, bár bizonyára sok kitett házi kedvenc is akad közöttük. Az ivartalanítás macskáknál és kutyáknál is azért fontos, mert ezzel a gazdák megelőzhetik a nem kívánt szaporulatot, illetve számos betegségtől, például a tüzelésből fakadó – gyakran halálos kimenetelű – méhgyulladástól is megóvhatják az állatot. Még akkor is fontos ez, ha olyan körülmények között tartják a kedvencüket, hogy nem lesznek kölykei. Szerencsére ez egyre elfogadottabb, de sokan – főként a szerény anyagi helyzetű, több macskás állatbarátok – nem tudják önerőből megoldani a viszonylag költséges műtétet. Nekik a gazdás ivartalanítási akciókkal segítünk. Az utcán tengődő kóbor állatoknak pedig azzal, hogy nem születnek évente többször értelmetlenül halálra ítélt kicsik. A közterületen élő, sokszor vad négylábúakat becsapdázzuk és műtétre szállítjuk a rendelőbe. A műtét közben a még alvó cicák fülét nemzetközi szabvány szerint jelölik. Így ha újra befogná valaki, egyértelműen látja, már átesett az ivartalanításon. A műtét és rövid lábadoztatás után visszaengedjük őket az eredeti élőhelyükre. Ez a TNR-módszer, vagy magyarul a BIV, azaz befog, ivartalanít, visszahelyez – ismertette Kövi Rita. Összesen egyébként már több mint 760 macskát ivartalanítottak az önkéntesek, többnyire az egyesült támogatással, felajánlásokból, illetve ebből 100 állatot pro bono.

A egyesület önkéntesei továbbra is várják a segítséget is a bejelentések mellé. Aki csatlakozni szeretne, vagy tárgyi, esetleg anyagi felajánlást nyújtana, az Facebook oldalukon keresztül veheti fel a kapcsolatot velük.