– Egy-egy kutyát gyakran családtagként is kezelnek. Nekem is mindig volt, s most is van kutyám, egy labradorom. Öt éves kislány, nem is olyan kislány. Volt olyan is, amikor három is volt egyszerre, közöttük egy németjuhász keverékem, aki 18 évig volt a családdal. Gyerekkoromat, a felnőtté válásomig végigkísérte. Sok emlék fűződik ehhez a kiskutyához. Ezért is örülök annak, magam is kutyásként, hogy Eger ilyen jó város abban is, hogy kutyát is jó tartani itt. Az önkormányzat törekszik arra természetesen, hogy ehhez az infrastrukturális lehetőséget biztosítja. Kutyafuttatókat építünk, kutyaürülék elhelyező edényeket helyezünk ki folyamatosan – fogalmazott portálunknak a vármegyeszékhely alpolgármestere.

A legkisebbek nagyon élvezték a kutyasimogatást

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette ugyanakkor, hogy neki és minden más kutyásnak figyelniük kell arra is, aki nem kutyás, vagyis a társadalmi együttélés szabályait be kell tartani. Vigyünk például mindig magunkkal kutyaürülék gyűjtő zacskót, amikor sétáltatjuk a kedvencünket, illetve ahol kell, ott viseljen a kutyus pórázt.