A történtek – mint megírtuk – néhány nappal a 2019-es őszi helyhatósági választás előttre datálódnak. Akkor a kislány rokonai és ismerősei a községháza előtt is hangot adtak azon elvárásuknak, hogy mielőbb nevezzék meg a felelősöket. Medve István polgármester többször tárgyalt a megjelentekkel, akik közül többen egyebek mellett a faluvezető távozását is követelték. A közelgő választás során Medve István egyedüli polgármester-jelöltként indult, s a következő öt esztendőre is bizalmat kapott.