A lakók azt mondják, már több szervnél érdeklődtek, hogy hol kell ezt bejelenteni. Az önkormányzatnál is érdeklődtek, a gyepmesterti telepet szerették volna elérni, de nem kaptak segítséget.

A rókákat egyébként – lévén vadállat – az illetékes vadgazdálkodónak lehet jelenteni, az ő tulajdonuk ugyanis az állat. Portálunk az önkormányzatnál illetve az Egererdő Erdészeti Zrt-nél érdeklődött arról, hogy mi a teendő, ha róka van a környéken, illetve azt is megkérdeztük, hogy melyik évtizedben dokumentáltak utoljára veszett rókát a megyében.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a róka manapság már nem ritka állat a városban. Bakó Botond, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense korábban elmondta, hogy a róka is városlakó állat lett.

– Sokan megijednek, ha látják az utcán, mert feltételezik, hogy ha szelíd, akkor veszett. Magyarországon 30 éve indult egy veszettség elleni program, amelyet a vadászok segítségével hajtottak végre. A lényege az, hogy veszettség elleni gyógyszert raktak olyan élelemforrásokba, amelyeket a rókák szeretnek, ezt szétszórták, és ezzel gyakorlatilag kiirtották a betegséget. Ha az állat nem vedlik, nem koszos, hanem szép, fényes a bundája, akkor nem beteg. A ragadozók intelligensek, kíváncsiak, azért jönnek közel az emberhez is. Nem kell megijedni tőlük, de természetesen ne fogdossuk őket, a kicsiket sem – emelte ki korábbi nyilatkozatában.

Egy állatmentéssel is foglalkozó helyi nő elmondta, sajnos sok példa akad arra, hogy valaki otthonában felnevel egy kis rókát, majd a felnőtt állatot elengedi, ha már kárt okoz a lakásban vagy zajong. Ezek a példányok pedig szelídek, nappal is előmerészkednek rejtekükből, az életben maradás legegyszerűbb, számukra ismert módját választják: kunyerálnak és a szemét között keresnek élelmet. Arról is beszámolt, hogy egy teljesen szelíd, kézzel megfogható példány az elmúlt hónapokban a zártkertekből lopkodott tojásokat a városban, a tyúkokhoz hozzá sem nyúlt, csak a tojásokat törte fel a felnőtt állat. A nagyjából kétéves vadat puszta kézzel fogta be egy szakember. Tapasztalatai szerint rókák egyébként éjszakánként a város minden pontján járnak, az embertől pedig félnek.