Meglepődtek a bélapátfalvi apátsági templomban dolgozó régészek, hiszen olyan objektumokra bukkantak, amelyek a ciszterci rend templomaiban szokatlanok: sírokra.

- Jelenleg a templombelsőben kutatunk, a felújítás során a falak belső oldalán szivárgókat alakítanak ki, ennek kapcsán feltártuk a kolostor egykori emeletén lévő szerzetesi hálóterembe vezető lépcsőt, és a kerengőből a templomba nyíló ajtót a déli keresztházban és déli mellékhajóban. A falak korát is meghatározzuk a falazás módja és a leletek alapján. Ezek az eredmények azért is szenzációsak, mert korábban a templomban soha nem volt régészeti kutatás. – mondta el Rákóczi Gergely, a jelenleg is zajló feltárásokat vezető régész.