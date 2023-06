A NÉBIH weboldalán és térképén továbbra is nyomon követhető a parlagfüves területek alakulása Hevesben. Megyénkben Pétervására, Bükkszék és Szajla közelében találhatóak a legészakibb előfordulások jelenleg, majd Parád északi határa következik. Gyöngyös és Nagyréde, valamint egy-két környező falu, illetve Hatvantól és az M3-as autópályától északra fekvő, Lőrinci és Ecséd közötti területek is érintettek. Kelet felé haladva szintén az M3-as az egyik nagy választóvonal, Kál, Kápolna és Verpelét környékén, valamint a Maklár-Eger vonalon is vannak az allergén növénnyel fertőzött területek. Az autópályától délre Nagyfüged térségében, Erdőtelek mellett, Besenyőtelek közelében, illetve a Füzesabony-Poroszló vasútvonal mellett térképeztek föl parlagfüves területeket. Kisebb foltok vannak már Heves és Tarnaörs mellett is.