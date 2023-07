Markaz kincsei elnevezéssel falunéző séta várta az érdeklődőket szombat délelőtt a gyöngyösi Tourinform iroda által szervezett 10 hét 14 program eseménysorozatában. Mint arra a programismertetőben is felhívták a figyelmet, Markaz nemcsak festői szépségű mátrai falu, de kulturális öröksége is gazdag. A szombati túrát vezető Hegedűsné Kis Tünde markazi közművelődési szakember portálunknak elmondta, hogy a Szent István Parkból indulva, az új kerékpárúton a tóparton haladva a csoport megtekintette László Gyula tojáspatkoló kiállítását, majd a falu szívében található melegvíz forrást. A falunéző séta a Kincsek Házában fejeződött be.