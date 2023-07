– Nem volt egyszerű, de sikerült elnyerni egy olyan konferencia-sorozat gyöngyösi megrendezésének jogát, amely immár az 52. az International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD) konferenciák sorában. Ez egy nagyenergiás, részecskefizikával foglalkozó konferencia-sorozat. Hétfőn telt le a normál regisztráció határideje, így már tudható, hogy 110 tudós jelentkezett. Ennek mintegy harmada online vesz részt utazási, anyagi nehézségek, illetve politikai, háborús problémák miatt. A résztvevők kétharmada viszont személyesen itt lesz Gyöngyösön. Van még egy úgynevezett késői regisztráció augusztus 7-ig. Látva azt, hogy nagyon sokan jelentkeztek az utolsó napokban, és ráadásul a nagy kísérletek – LHC és más részecskefizikai kutatóközpontok, az amerikai relativisztikus nehézion-ütköztető – előadásai még nincsenek benn, én arra számítok, hogy 120 fölé megyünk a résztvevők számát tekintve – részletezte Csörgő Tamás.

Mint a fizikus elmondta, nemhogy Heves vármegyében, de Magyarországon sem túl gyakori az utóbbi időben egy ilyen globális konferencia. A résztvevő országok sora hosszú és illusztris: Ausztrália, Ausztria, Brazília, Chile, Kína, Csehország, Dánia, Finnország, Németország, Magyarország, India, Olaszország, Japán, Mexikó, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Oroszország, Szerbia, Szingapúr, Szlovénia, Dél-Korea, Svédország, Svájc, Ukrajna, az Egyesült Királyság, az USA és Vietnám tudósai érkeznek.

– Manapság azért kissé nehéz a konferenciák szervezése. Az volt az elképzelésünk, hogy olyan témákat válasszunk, amelyek minden tudós számára vonzóak, és a fókuszban az első rangú tudományos eredmények legyenek. A természettudomány olyan törvények megismerésére törekszik, amelyek nem függenek sem a kortól, sem az országhatároktól, sem a törvényszerűség felfedezőjétől. Ezért a tudomány nagyon kooperatív. Valószínűleg nagyon sok résztvevő azért jön, mert sikerült olyan témákat kiválasztani, amelyek forró kutatási témák jelenleg. Jelentős létszámban lesznek magyar résztvevők, és érdekesség, hogy jelen pillanatban az európán kívüliek többen vannak, mint a kontinensünk jelentkezői. Nagyon örülünk a nagy számú érdeklődésnek – emelte ki Csörgő Tamás.

A fizikus arról is beszélt, hogy a diákok számára is lehetőséget adnak bekapcsolódni a konferenciába.

– Augusztus 26., a zárónap a tudományos ismeretterjesztésről szól majd. Ez legalább egy 4 előadásból álló 90 perces program lesz, amely várhatóan olyan dolgokról is szól, hogy nemzetközileg milyen középiskolai kapcsolattartó programokat tartanak fenn a világ vezető kutatóintézetei. A technikai részletek még kidolgozás alatt vannak, de például a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban a diákok Csordás Ágnes, a Berze Természettudományos Önképző Kör (BerzeTÖK) tanár patrónusa vezetésével bekapcsolódhatnak a világszínvonalú előadásokba. Meghallgathatják azokat, és kérdezhetnek is a vezető tudósoktól. Ez ritka nagy lehetőség a számukra. Szeretném ezt a lehetőséget kiterjeszteni valamennyi olyan magyar középiskolára, ahol a Magyar TÖK Mozgalomnak hagyománya van, vagy valamilyen módon kapcsolódnak ahhoz. Olyan iskolák is szóba jöhetnek, amelyek nem aktívak ezen a téren, de szeretnének bekapcsolódni ebbe a mozgalomba. Reményeim szerint Heves vármegyében ez legalább 4-5 középiskolát érintene. Nagyon fontos célunk ezzel az, hogy ne hagyjuk el magunkat, éljünk a magyar erényekkel: a szükségből is erény kovácsoljunk, a szellemünk képzését ne hanyagoljuk el, mert ez a legnagyobb erőforrásunk. Ebben tényleg gazdagok vagyunk. A Magyar TÖK Mozgalom a Berzéből indult, a gimnázium önképző körének tudós patrónusaként azt szeretném, ha az országban a tanárok, diákok, szülők minél több helyen bekapcsolódnának. A konferencia zárónapjának programját egyébként kiterjeszteni tervezzük azokra az országokra is, ahol hasonló ismeretterjesztő programok vannak. Éppen hétfőn kértem meg a lengyel kollégát, hogy az ő projektjeikbe is kapcsolódjunk be – fogalmazott Csörgő Tamás.

Amint a viszneki fizikustól megtudtuk, a Magyar TÖK Mozgalom képlete nagyon egyszerű: a bevétel is és a kiadás is minimális, viszont a tudás gyönyöre maximális.

képaláírás: Csörgő Tamás (jobbról) a tavalyi Femtoszkópia Napja szakmai konferencián a MATE gyöngyösi kampuszán Forrás: Czímer Tamás