– Mi is ezt a vonalat igyekszünk tovább vinni. Idén úgymond Máriás Szalókot tartunk, Egerszalók ugyanis egy Mária-kegyhely. A mottónk is ehhez kapcsolódik: "Veled van az Úr". Ezt a Szentírás azon részéből vettük, amikor Máriát megszólítja Gábriel arkangyal. Lisszabonban hamarosan ifjúsági világtalálkozó lesz, ennek a mottójához is kapcsolódik a miénk – ismertette Kovács Krisztián, akitől megtudtuk, ebben az évben rengetegen vesznek részt a találkozón.