Azokra is gondolnak, akik nem tehetik meg, hogy játékokat vásároljanak, számukra is remek lehetőség, hogy központból ki is kölcsönözhetik ezeket, és hazavihetik a gyerekek, hogy otthon is játékkal tölthessék el a szabadidejüket.

Úgy tervezik, külsős programokat is rendeznek majd kirándulások formájában.

– A Játékközponttal az is a célunk, hogy szeretnénk elősegíteni és támogatni a generációk közötti együttműködést, így például lehetőséget teremtünk arra, hogy az idősebbek elmeséljék, milyen játékok voltak az ő idejükben, s ezeket be is mutatjuk majd a fiatalabbaknak – jegyezte meg Galyasné Dósa Katalin.