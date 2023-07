E hétvégén, július 15-én, szombaton, és vasárnap délután újra megrendezik a Lelesz Fesztet Tarnaleleszen. A programok szombat délután két órakor kezdődnek. Mint azt Kovács Béla polgármestertől megtudtuk, az ünnepélyes megnyitón jelentik be, hogy a helyi művelődési ház mostantól a Rákóczi Péter Közösségi Színtér nevet veszi fel. A helyiek nagyrabecsült korábbi zenetanáráról emléktábla is készült az alkalomra, amelyet szintén felavatnak. Az ünnepélyes megnyitó után fellép az Ezüstvirág Nyugdíjas Klub, a helyi fiatal muzsikusokból verbuválódott Vándorland Zenekar, majd a Rákóczi Péter Ifjúsági Fúvószenekar ad koncertet. E napon a gyerekeknek is számos programmal készülnek. Légvárak, délután kettőtől habparti, s a remények szerint láncos körhinta is várja őket.