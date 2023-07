A Magyar Országos Medve Figyelő Facebook oldalán osztotta meg a hírt, miszerint maci járhatott a Mátrában.

– Kedves Medve figyelő csapat! Tegnap (kedden) délelőtt a szlovák rokonokkal mentünk ki a Mátrába, mikor egy árnyat megláttunk átszaladni az úton. Keresztes után megálltunk, de addig magáról a jószágról nem tudtunk képet csinálni, mert eltűnt, de a nyomokat levettük! - adták hírül a kapott fotókhoz írt sorokat bejegyzésükben.

A poszt hozzászólásaiból kiderül, hogy többen már eddig is tartottak a medvétől arrafelé, de most még inkább kerülik majd a Mátrát. A Medvefigyelő oldal erre azt írta, hogy nem szabad félni a medvétől! Ahogy már többen is leírták, ha betartják a szabályt, nem lesz baj. Három vagy több fős csoportot nem támad meg a medve!

Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy valójában közzé sem akarták tenni a hírt, mert szerintük tele van a sajtó a medvéről szóló hírekkel. Azonban egy úr vehemensen, fenyegetőzve követelt bizonyítékot, hogy kiposztolják a térségből kapott hiteles észleléseket.

– Az észlelések mindössze húsz százalékát közöljük le! És azt is csak a túrázók és erdőjárók védelmében. És azt sem úgy tesszük,hogy verjük a kolompot! Viszont az észleléseink 93 százalékban beigazolódnak! - írta a Magyar Országos Medve Figyelő a poszt alatti kommentszekcióban.

Portálunk a napokban számolt be arról, hogy medveveszélyre figyelmeztetnek Mátrakeresztesnél.