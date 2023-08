Az eseményen Gál Judit, a Felsővárosi óvodák intézményigazgatója méltatta a művészek gyermekek tanításába vetett munkáját.

– Mindez pedagógiai szempontból is nagyon fontos, hiszen a mai technikai fejlődés mellett nehéz a gyermekeket lekötni, művészi fejlődésüket és kreativitásukat ösztönözni. Nehéz a jövő generációit úgy nevelni, hogy ne befolyásoljuk őket, hanem kiteljesedésüket segítsük. Nagy ajándék a házaspár munkája a városnak. Látszik, hogy a képeken a gyermekek szívvel-lélekkel, örömmel dolgoztak. Azt hiszem lesz helyi utánpótlás a képzőművészet területén. Ugyan nem biztos, hogy ezzel foglalkoznak majd, a művészettel keresik a kenyerüket felnőttként, de az életük része lesz, fogékonyak lesznek rá, és ezt tovább is adhatják majd. Az alkotótáborok a közösségi nevelésnek is fontos részei. Gratulálok az ifjú tehetségeknek, tanáraiknak és természetesen szüleiknek is – fogalmazott.

Sokan ellátogattak a kiállítás megnyitóra

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Rostás Bea Piros elmondta, nem csak a közelmúltban véget ért táborok, hanem az elmúlt egy év munkáit láthatják a tárlaton.

– Boldogok vagyunk, hiszen ismét vannak új felfedezettek, vannak visszatérő növendékek, s Andreja már óvodáskorúakat is tanít. Már jóval 100 fölött jár azoknak a száma akik megfordultak nálunk. Külön öröm az, hogy akiket tanulmányi felkészítés miatt oktattunk, mindannyian felvételt nyertek az áhított intézménybe. Az ő sikerük pedig nagy erőt ad nekünk – húzta alá a művész. Andreja Jovic kiemelte, egy évvel ezelőtt új helyet kerestek a műhelynek, számos kihívással kellett szembenézniük, de tanítványaik miatt nem adták föl. A megnyitón azt is elárulták, éppen hét évvel ezelőtt ismerkedtek meg, s hamar meg is született a közös alkotóműhely ötlete, hiszen úgy érezték kettőjük szerteágazó és eltérő tudásával sokat adhatnak másoknak.