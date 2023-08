Délután 2 órától népviseletbe öltözött asszonyok és gyermekek fognak felvonulni, ezzel bemutatva a helyi kultúra sokszínűségét és páratlanságát. 3 órától néptáncosok is fellépnek, ezt követően Forgó Gábor polgármester mond beszédet. Este 6 órától könnyűzenei programokon és koncerteken is részt lehet venni, hiszen a rendezvényen fellép a ReBoAnZsó és az Aposztréfa, majd este nyolc órától az Irigy Hónaljmirigy is színpadra lép.