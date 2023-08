– A Denevérek Éjszakáján igyekszünk eloszlatni a denevérekkel kapcsolatban kialakult tévhiteket és előítéleteket. Előadás és terepi hálózás is vár az érdeklődőkre, valamint detektorozás is lesz, hogy jobban megismerhessük ezt az emlősökhöz tartozó hasznos, repülő állatrendet – számoltak be róla közösségi oldalukon.

Felsőtárkányban a Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontban augusztus 26-án 17 és 23 óra között rendezik meg a programot, melyen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet.

A BNPI kiemelte, a Magyarországon előforduló 28 faj és ezek populációi sérülékenyek, védelmük kiemelkedően fontos, hiszen rovarfogyasztásukon keresztül kulcsszerepet játszanak az ökológiai rendszerek egészséges működésében. Mivel természetes élőhelyük gyakran megsemmisül például az erdőirtások és tarvágások miatt, így sokszor az ember közelébe kényszerülnek, ezért is fontos, hogy az állat-ember konfliktusok lehetőségének csökkentése érdekében jobban megismertessük ezeket a „nemszeretem” állatokat a nagyközönséggel.

Mi is beszámoltunk már olyan esetről, amikor ok nélkül tört ki pánik ezek miatt az állatok miatt. Feldebrőn egyesek világvégét vizionáltak, amikor denevérek lepték el az eget, pedig a félelemre semmi ok nem volt. Kiderült, a nyár végi időszakban ez egyáltalán nem meglepő látvány, a BNPI gerinces zoológiai szakreferense, Gombkötő Péter több lehetséges magyarázattal is szolgált - ezek a cikkünkből kiderülnek.

